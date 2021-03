Omicidio Ilenia, il ferramenta svela."Duplicato della chiave di casa per l'ex"

Ilenia Fabbri è ormai morta da quasi un mese. Era il 6 febbraio, quando un killer si è introdotto all'alba nella sua casa di Faenza e l'ha sgozzata senza alcuna pietà. Ma ancora il caso non è stato risolto. Il sospetto si stringe sempre più attorno alla figura dell'ex marito Claudio Nanni, considerato il mandante dell'omicidio. E ora, alla lista degli indizi, - si legge sul Corriere della Sera - si aggiunge anche una chiave duplicata. Il sospetto degli inquirenti è che possa essere quella del garage di Ilenia. L’assassino di Ilenia si sarebbe introdotto in casa da quella porta, visto che la mattina del delitto è stata trovata stranamente aperta e senza segni di scasso.

A fornire il nuovo elemento - prosegue il Corriere - è stato il titolare di una ferramenta di Faenza rintracciato dagli investigatori. A far saltare il programma, un imprevisto. Ilenia non era infatti sola in casa quella mattina. C’era anche l’amica di Arianna che, svegliatasi di soprassalto per l’improvviso trambusto, ha dato subito l’allarme chiudendosi nella cameretta dove aveva dormito. Trambusto che il procuratore traduce così: «Possiamo dire che c’è stato probabilmente un primo tentativo di strangolamento, poi un inseguimento verso il soggiorno e nella cantinetta, dove la donna è stata uccisa». Una ricostruzione fatta anche sulla base delle anticipazioni dell’esame autoptico.