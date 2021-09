Omicidio mamma Vicenza, il padre del killer. "Era la sua amante da 7-8 mesi"

Omicidio mamma Vicenza, il padre del killer. "Era la sua amante"

L'omicidio-suicidio avvenuto nei giorni scorsi nella provincia di Vicenza, costato la vita ad una mamma di 21 anni, non è stato dovuto ad un litigio con un suo conoscente finito in tragedia. Ma il killer, che poi si è tolto la vita anche lui, era il suo amante segreto da mesi. Lo ha confessato il padre della guardia giurata 38enne. "Sono addolorato, sono affranto, sono distrutto. Il mio pensiero - spiega l'uomo al Messaggero - va anche alla famiglia dell'altra vittima. Voglio chiedere solo perdono a nome di mio figlio. Non so davvero dire quale potrebbe essere la spiegazione di quello che è successo. Quando accadono queste cose davvero non ci sono parole. Mio figlio era un buono, era un bravo ragazzo, era un pezzo di pane".

"Alessandra non la conoscevo. So che Marco - prosegue il padre del killer al Messaggero - la frequentava da sei o sette mesi ma lei stava a Vicenza e non è mai venuta qui a casa nostra a Vigodarzere. Mio figlio era contento, so che andavano via spesso assieme. Sapevo che si muovevano, erano andati anche in piscina. Io ero felice perché vedevo che stava bene. Aveva superato una prova molto difficile con una passata convivenza e adesso davanti a quello che è successo sono senza parole. Sono stato io a chiamare i carabinieri. Non sapevo nulla e volevo capire qualcosa di più. Non sapevo minimamente dove fosse mio figlio o cosa gli fosse successo. Questo sono venuto a saperlo più tardi. Sapevo che lei aveva una famiglia".