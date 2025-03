Omicidio Pierina, clamoroso: non è Dassilva l'uomo inquadrato dalla telecamera. Cambia tutto

Omicidio Pierina, nuova svolta. Ora è tutto concentrato su quei quattro minuti

Il giallo sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, a Rimini, continua e l'ultimo colpo di scena proveniente dalle indagini in corso ha del clamoroso. L'uomo ripreso dalla telecamera della farmacia non sarebbe Louis Dassilva, come invece sostenuto dalla Procura. L’esito dell’incidente probatorio ha smentito la sua identità, sollevando dubbi sulle prove contro di lui. Ma quella veniva considerata la prova regina. La notte del 3 ottobre 2023, una delle telecamere di sorveglianza della farmacia di via del Ciclamino ha ripreso un uomo che camminava nelle vicinanze. Secondo le prime ipotesi della Procura, quella persona sarebbe dovuta essere Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere dal luglio scorso come unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Tuttavia, l’esito preliminare dell'incidente probatorio ha smentito questa ricostruzione: la statura dell'uomo ripreso dalla telecamera non corrisponde a quella di Dassilva. L'altra novità riguarda Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva e nuora della vittima, che è stata ufficialmente indagata per favoreggiamento. L'inchiesta si concentra in particolare sui quattro minuti che intercorsero tra il ritrovamento del corpo della suocera e la prima richiesta di aiuto tramite citofono. Secondo gli investigatori, Bianchi sarebbe la persona che, a quel punto, avrebbe dovuto allertare i soccorsi. Il suo comportamento durante quella breve ma cruciale finestra temporale è ora sotto esame.

Di tutto questo si parlerà questa sera in una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 5 marzo in prima serata su Rai3. C'è un'indagata per l'omicidio di Pierina Paganelli: è Manuela Bianchi, per favoreggiamento. Cosa ha fatto quando è scesa in garage? “Non ricordo”, risponde agli inquirenti. Ma la trasmissione di Rai3 questa sera mostrerà "documenti inediti" sul caso di Pierina.