Omicidio Pierina, la donna ha rivelato il movente ai figli: "Manuela Bianchi ha trovato uno con i soldi"

Omicidio Pierina, la 78enne avrebbe rivelato il movente nell'ultima telefonata ai figli: "Manuela Bianchi ha trovato uno con i soldi"

Perché Pierina Paganelli è stata uccisa? Secondo gli inquirenti il movente sarebbe stato rivelato da lei stessa nell'ultima telefonata ai figli Chiara e Giacomo. Lo scrive Fanpage. Louis Dassilva, al momento unico indagato, con l'omicidio avrebbe voluto proteggere la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi. Il primo temeva di perdere non solo il rapporto con la vicina di casa ma soprattutto il supporto economico da parte della moglie Valeria Bartolucci. Manuela Bianchi, invece, aveva paura di perdere la figlia minorenne.

Manuela Bianchi aveva già confessato al marito Giuliano Saponi di avere una relazione con un'altra persona ma senza rivelargli nome e cognome. L'uomo ne aveva parlato con la madre e i rapporti tra Pierina e la nuora si erano quindi raffreddati.

Il 30 settembre 2023 però Manuela avrebbe ascoltato una telefonata tra la suocera e i due figli dal balcone di Bartolucci. Questa versione è stata poi smentita dalla moglie di Dassilva. Anzi, lei sostiene di aver rivelato il contenuto della conversazione all'amica il giorno prima dell'omicidio. Nella telefonata la 78enne avrebbe accusato Manuela di aver "finalmente trovato un uomo con i soldi".

"Pierina stava dicendo alla figlia più o meno queste parole: ‘Come farà Giuliano ad avere una vita bella e felice con Manuela che da 3 anni dorme sul divano?'. Diceva che non era più neanche una moglie, era solo una finta. Diceva che la famiglia di Giuliano era ormai finita. Io la risposta di Chiara non l'ho sentita perché era una telefonata, non era in vivavoce", ha raccontato Bartolucci al pm.

Questa versione sarebbe stata confermata dalle chat tra Bartolucci e Bianchi. La prima aveva invitato la seconda a casa sua per ascoltare la telefonata ma dato il suo rifiuto ne aveva riassunto il contenuto via messaggio: "Tua suocera era al telefono con il figlio Giacomo e parlavano di te. – scriveva Bartolucci nell'SMS - Ieri con Chiara. Se fossi venuta da me avresti sentito con le tue orecchie. Sono un covo di serpenti. Insinuano pure che tu ti sia invaghita di un altro. Non sono mai riuscita a registrarla perché fuori c'è rumore, ma tramano qualcosa". "Adesso – ha continuato – vogliono incolpare te del fatto che lui guarda le altre donne dicendo che tu da tre anni dormi sul divano e non fai la moglie. Non devi piangere. Tua suocera è rivoltante".

Poco dopo la telefonata Manuela Bianchi avrebbe riassunto tutta la vicenda, sempre via SMS, a Dassilva: "Ho una figlia e ho il terrore di perderla. Non riesco a pensare di stare senza di te, quindi non trovo una soluzione a tutto questo. Mentre provo tutto questo, cerco di stare dietro a tutti gli altri miei problemi: mio marito, mia figlia e la fede".