Apocalisse di caldo, l'Europa brucia a 45°: oltre 500 morti in una settimana

Il caldo estremo sta facendo bruciare l'Europa: oltre 500 morti in una settimana in Spagna

Un’ondata di caldo estremo portata dall’anticiclone nord-africano ha colpito la Spagna nell’ultimo periodo, facendo registrare temperature prossime addirittura ai 43-45 gradi su diverse zone.

Salgono a 510 in una settimana, 150 solo sabato, le vittime del caldo in Spagna, dove si sono raggiunti in questi giorni anche i 45 gradi. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute di Madrid, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto di salute Carlos III (ISCIII) riferite al periodo che va dal 10 e al 16 luglio. Secondo il sistema IscIII di monitoraggio della mortalità giornaliera, i decessi si sono quadruplicati da 15 a 60 nei quattro giorni dal 10 al 13 luglio. La cifra è poi balzata ulteriormente a 93 giovedì scorso e a 123 venerdì, prima di raggiungere il culmine di 150 sabato. Si teme che il bilancio delle vittime aumenti ancora.

Il caldo colpisce soprattutto gli anziani, tuttavia si registrano decessi anche tra i più giovani, come nel caso dei due lavoratori municipali di Madrid morti per un colpo di calore.

Questa è la seconda ondata di caldo estiva della Spagna. La precedente, dall'11 al 17 giugno, ha causato 829 morti, secondo IscIII. I due principali sindacati spagnoli, Ugt e Ccoo, hanno denunciato che eventi come questi non dovrebbero mai accadere.

L’ondata di caldo, seppure con temperature un po’ più basse, prosegue e proseguirà ancora nei prossimi giorni. Si teme per tanto che il bilancio delle vittime aumenti ancora. Il paese si trova a fare i conti anche con numerosi incendi.

In Uk si sono superati per la prima volta nella storia i 40 gradi. Massimo livello di rischio di incendi in Spagna, Francia, Regno Unito e Italia.