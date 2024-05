Onorato prima di morire: "Mi vedo con uno di Capaci". Il giallo della portiera

Morte Onorato, il caricabatterie restituito all'amico. Insolito ultimo gesto per chi vuole togliersi la vita

Resta un mistero la morte di Angelo Onorato, l'imprenditore 55enne, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita nella sua auto nelle periferia di Palermo. L'architetto avrebbe detto alla compagna prima di uscire di casa per l'ultima volta e non fare più ritorno, di avere un appuntamento con una persona di Capaci. La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio: "Lo hanno ucciso", ha ribadito con forza sua figlia. L’unico punto fermo finora emerso sulla morte di Onorato lo indica il medico legale, che alla fine dell’ispezione annota: "Morte per soffocamento". Che cosa sia successo tra le 11 e le 15 di sabato all'uomo trovato senza vita nella sua auto resta ancora un giallo, sono diversi i punti oscuri di questa vicenda.

Nell'auto in cui è stato trovato morto Onorato - riporta Repubblica - apparentemente nulla sembrava fuori posto. I primi poliziotti che arrivano sul posto lo trovano ancora con la cintura di sicurezza allacciata. Il capo è riverso sulla camicia insanguinata, su cui sono appesi gli occhiali da vista. Il collo è stretto da una fascetta, di quelle da elettricisti che facilmente si trovano nei cantieri, come quelli che lo stesso Onorato frequentava da architetto impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. Il tallone del piede destro è poco fuori dal mocassino. Lo sportello posteriore è aperto e ci sono impronte sulla maniglia interna. Un dettaglio che può rimettere in discussione l’ipotesi del suicido.

Tra gli ultimi a vederlo è stato Giacomo Grilletto, collaboratore di Onorato da quasi trent’anni: "Ci siamo visti questa mattina alle 10 – dice l'amico a La Repubblica – abbiamo parlato delle cose da fare. Poi, è uscito. Nulla faceva pensare a un gesto disperato". Mezz’ora dopo, Onorato sarebbe andato a casa di un amico a Mondello: "Mi ha portato il caricabatterie che gli avevo prestato ieri sera. Ha detto poche parole, ma mi sembrava comunque sereno". In serata si è presentato in questura un amico avvocato con una lettera consegnatagli da Onorato, avrebbe dovuto darla alla famiglia: "Se succede qualcosa, fai avere questa lettera a mia moglie". Restano troppe le cose che non tornano sulla morte dell'imprenditore, gli inquirenti sono scettici sull'ipotesi dell'omicidio, ma anche questa pista non viene ancora esclusa.