OpenAI annuncia la versione turbo di ChatGPT, e abbassa anche i prezzi

In arrivo la versione ottimizzata ed economica di ChatGPT: ancora più turbo

Durante il DevDay, l'evento annuale dedicato all'intelligenza artificiale, OpenAI ha presentato diverse novità e aggiornamenti in campo "futuristico".

In primo luogo, OpenAI ha annunciato GPT-4 Turbo, una versione ottimizzata del proprio modello di linguaggio GPT-4. GPT-4 Turbo è noto per la sua straordinaria comprensione degli eventi fino ad aprile 2023 e per una finestra contestuale di 128.000 token, consentendogli di analizzare oltre 300 pagine di testo per ogni richiesta. Questi miglioramenti sono anche accompagnati da un significativo abbassamento dei costi, con GPT-4 Turbo che costa solo un terzo del prezzo per i token di input rispetto a GPT-4 (0,01 dollaro per 1.000 token rispetto a 0,03 dollari). Inoltre, i token di output di GPT-4 Turbo hanno la metà del prezzo rispetto al suo predecessore. OpenAI ha inoltre annunciato che tutte queste novità sono già accessibili in anteprima per gli sviluppatori a pagamento e saranno presto disponibili per tutti nelle prossime settimane.

Nel campo multimodale, GPT-4 Turbo sarà in grado di elaborare anche le immagini, una capacità che è già stata utilizzata da aziende come BeMyEyes per fornire assistenza alle persone con disabilità visive. Per quanto riguarda il text-to-speech, OpenAI ha introdotto una API per la sintesi vocale di alta qualità, che offre varie opzioni per voci e modelli adattabili a diversi contesti. Un'altra novità interessante è l'introduzione dei GPTs, che permette agli utenti di personalizzare ChatGPT per specifici scopi attraverso l'addestramento di versioni personalizzate del modello. Questo offre nuove opportunità per adattare la tecnologia alle esigenze individuali.

OpenAI ha anche rivelato il Copyright Shield, un sistema pensato per i clienti business di ChatGPT e gli sviluppatori API, che serve a proteggere i diritti d'autore. Nel campo del riconoscimento vocale, la società ha inoltre presentato i modelli Whisper large-v3 e Consistency Decoder, che promettono notevoli miglioramenti in termini di prestazioni e qualità. Infine, è stata introdotta l'Assistants API, progettata per semplificare la creazione di applicazioni AI complesse che richiedono una serie di competenze, come il recupero di informazioni e l'esecuzione di codice, aprendo nuove possibilità per la creazione di strumenti basati su IA generativa per compiti complessi.