Ora legale 2025, quando si devono spostare le lancette dell'orologio? Il promemoria

Ora legale 2025 quando cambia: lancette avanti di un'ora nella notte tra il 29 marzo e il 30 marzo 2025

Si avvicina il ritorno dell'ora legale. Fino alla fine di ottobre avremo quindi giornate più lunghe e un'ora in più di luce tra il pomeriggio e la sera. Le lancette si sposteranno in avanti di un'ora intorno alle 2 di notte di sabato 29 marzo e domenica 30 marzo 2025. Questo purtroppo significa che si dormirà un'ora in meno.

Da tempo in molti propongono di introdurre l'ora solare tutto l'anno, sottolineando che l'ora legale non porterebbe benefici misurabili nel mondo di oggi. Mantenere l'ora solare, invece, sarebbe utile per la salute, in particolare per quanto riguarda il sonno.

Nel 2018 la Commissione Ue aveva avviato una consultazione pubblica sul tema e la maggior parte dei partecipanti (84%) si era detta favorevole ad eliminare il cambio dell'ora ogni 6 mesi. La proposta di dismissione dell'ora legale entro il 2021 approvata dal Parlamento Ue non ha però ancora avuto seguito.