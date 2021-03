Ora legale, lancette avanti di un'ora. "Mandiamo avanti di 1 anno?".IRONIA WEB

ORA LEGALE/ "PANICO FRA I SOCIALISTI". L'IRONIA SFERZANTE DELLA RETE

Questa notte è scattata l’ora legale. Alle ore 1.59 la lancetta dell’orologio si è spostata avanti di un’ora. Dormiremo 60 minuti in meno ma godremo di più luce naturale. E la rete? Come ogni anno si è scatenata e ha inondato i social di battute sferzanti e meme ironici. "li.lly" scrive su Twitter: 'Mi ricordo ancora la discussione a tavola tra mio fratello e l’ex sull’ora legale lei voleva sapere in quell’ora mio fratello dov’era. Dalle due alle tre. A voglia di dirle che non esisteva quell’ora'.

Per me #oralegale è solo questa prima pagina storica. pic.twitter.com/FsDoIlc9jA — SiracusAsucariS (@Barbapapoo) March 27, 2021

"Micatwitto" invece scrive: 'Se siamo tutti d’accordo sposterei le lancette dodici mesi avanti'. "Marco Noel" twitta: 'Praticamente negli ultimi 12 mesi ho spostato più volte le lancette che l'automobile'. "Sher - Filosofia in Pigiama" dice: 'Io propongo di chiamare l'ora solare "ora legale" e l'ora legale "ora illegale", perché è illegale che si debba dormire un'ora in meno'. Sailor Snickers twitta: 'Oggi torna l’ora legale, ma sapete cosa ancora non è legale inspiegabilmente in Italia? La cannabis'.