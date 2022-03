Ora legale, ecco quando si cambia l'ora e per quanti mesi durerà

Ecco quando tornerà l'ora solare



Nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 torna l'ora legale in Italia. Le lancette saranno spostate un'ora in avanti rispetto all'orario corrente (ora solare). Gli italiani, quindi, dormiranno un'ora in meno e dovranno abituarsi nuovamente agli orari estivi. Se da una parte è dura abituarsi alla novità ogni anno, dall'altra parte invece il sole tramonterà un'ora più tardi e permetterà alla popolazione di godere di un'ora in più di luce. Un guadagno sia in termini di tempo che in termini economici: proprio per questo motivo l'Italia non ha voluto rinunciare allora legale nonostante in Europa fosse già avviata dal 2018 una discussione sull'opportunità di abolire il cambio di orario. A promuovere la discussione Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia che a causa della vicinanza maggiore al Polo Nord non hanno mai beneficiato della luce naturale procurata dal cambio dell'ora.

Gli italiani dovranno spostare le lancette degli orologi un'ora in avanti rispetto all'orario corrente nella giornata del 27 marzo. L'Italia è uno dei pochi Paesi europei ad aver voluto mantenere il cambio dall'ora solare all'ora legale durante lo scorso anno. Dopo un'interruzione nella discussione sull'opportunità di abolire il cambio dell'ora in Europa a causa della pandemia, l'Italia ha deciso nel 2021 di continuare a spostare le lancette per ricavare un'ora in più di luce solare. Un guadagno dal punto di vista del consumo di energia e dei costi. Nel periodo tra il 2004 e il 2020 il nostro Paese ha risparmiato 1,7 miliardi di euro con il cambio all'ora legale. Un valore pari al consumo di 150mila famiglie.

Nella notte tra il 26 e il 27 marzo (precisamente intorno alle 2.00) tornerà l'ora legale. Salutiamo quindi l'ora solare almeno per un po'. Gli italiani dovranno nuovamente spostare le lancette il 23 ottobre del 2022. Sarà allora che si tornerà a dormire un'ora in più e le ore di luce andranno a ridursi nel corso dell'inverno fino a raggiungere il tramonto anche alle 16 del pomeriggio.