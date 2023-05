Orlandi, 5 audizioni al Senato prima del voto sulla commissione di inchiesta

Emanuela Orlandi, il Senato frena sulla commissione di inchiesta: "Prima necessarie audizioni"

Sentiero senza fine per il caso di Emanuela Orlandi. Dopo il via libera della Camera per l'istituzione di una commissione di inchiesta, è Palazzo Madama a tirare il freno a mano. Chiedendo delle audizioni.

Ci saranno anche l'avvocato della famiglia dell'allora ragazza scomparsa in Vaticano e l'attuale presidente del tribunale del Vaticano, Giuseppe Pignatone, tra le persone da sentire per le ulteriori audizioni chieste al Senato. Convocate il 6 giugno alle 12, riferiranno alla commissione Affari costituzionali che sta seguendo la proposta di legge.