Ostia, il linguista Luca Serianni investito sulle strisce: è in coma

Luca Serianni investito sulle strisce, lotta tra la vita e la morte

Il linguista Luca Serianni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito ad Ostia. L'ex docente della Sapienza è stato travolto da una auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. L'auto che lo ha investito si è fermata e la donna che era alla guida ha prestato immediatamente soccorso. Serianni, 74 anni, è stato trasportato prima all'ospedale Grassi poi alla luce delle gravi condizioni al San Camillo di Roma dove si troverebbe in stato di coma. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

"Luca Serianni è il più autorevole linguista italiano che abbiamo". Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, ha appreso con "costernazione e profondo dolore la tragica notizia" dell'incidente che ha coinvolto il professore emerito di storia della lingua italiana dell'Università "La Sapienza". Un dolore che sta coinvolgendo l'intera comunità dei linguisti del nostro Paese, che era la vera famiglia del professor Serianni, "un maestro unico, che ha rapporti strettissimi con i suoi colleghi ed allievi. Ha formato un cospicuo gruppo di studiosi, alcuni dei quali occupano posizioni di rilievo nel mondo degli studi", ricorda sempre Marazzini con l'Adnkronos. Socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia della Crusca e dell'Arcadia, direttore delle riviste "Studi linguistici italiani" e "Studi di lessicografia italiana", Luca Serianni, 74 anni, in queste ore lotta tra la vita e la morte.

A differenza delle altre mattine di questo periodo, quando con alcuni amici trascorre la giornata al mare, doveva recarsi in un laboratorio per sottoporsi agli esami del sangue. Da circa un paio di anni, in seguito ad un malore, il linguista si sottoponeva, infatti, ad una serie periodica di accertamenti sul suo stato di salute. Ora è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma ed è in coma. "Le sue condizioni sono gravissime", fanno sapere dalla struttura. L'ultimo evento pubblico a cui ha partecipato Serianni è stato il 6 luglio scorso a Firenze quando ha presenziato all'inaugurazione delle prime due sale del nuovo Museo dell'Italiano, di cui è coordinatore scientifico, alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Studioso dai vasti interessi di storia linguistica italiana antica e moderna, Serianni ha scritto una fortunata "Grammatica italiana", più volte ristampata (anche come Garzantina con il titolo "Italiano" nel 1997) e ha curato, con Pietro Trifone, una "Storia della lingua italiana" in tre volumi (Einaudi, 1993-94).