Mottarone, primi segnali di risveglio per Eitan ma situazione ancora critica

Mottarone: la risposta del piccolo Eitan è positiva. Comincia a dare i primi segnali di risveglio con colpi di tosse e alcuni momenti di respiro spontaneo.

"Il risveglio è partito" annuncia il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, dopo che Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla strage di Stresa-Mottarone è stato risvegliato dal coma indotto dai medici dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato. "In termini precauzionali stiamo andando con più calma e attenzione proprio perché la situazione del bambino è critica, seppur abbiamo dei segnali positivi" continua però il direttore generale. "La situazione clinica rimane critica e la prognosi resta riservata". Il bambino non è ancora stato estubato, riferisce, "se andiamo avanti in questa maniera e resta stabile l'auspicio è che riusciamo a instubarlo domani mattina. Procediamo con cautela perché la situazione complessiva di politrauma rende l'attenzione all'evoluzione anche del risveglio più attenta e accorta", aggiunge La Valle. Al momento preoccupano "di più le eventuali complicanze non legate al sistema neurologico che abbiamo verificato che è integro - spiega -, ma quelle che potrebbero sorgere dal politrauma appunto. Non dimentichiamo che due giorni fa è stato operato per stabilizzare le fratture e che in questo momento lo stiamo tenendo sedato e stabilizzato dal punto di vista emodinamico". Il piccolo resta ricoverato in rianimazione all'attenzione del direttore di reparto Giorgio Ivani.