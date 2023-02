Pacco bomba a Sanremo: allarme a 700 metri dall'Ariston

Un pacco bomba è stato rinvenuto nella zona centrale di via Fiume, a Sanremo, a circa 700 metri dall’Ariston e dal palco di piazza Colombo

Arriva da Il secolo XIX la notizia del ritrovamento di un pacco bomba fuori dal teatro Ariston, a Sanremo. L'ordigno rudimentale, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, non sarebbe potuto esplodere: un dettaglio che conferma l'ipotesi che si tratti di un gesto dimostrativo. Il pacco è stato lasciato nella zona di via Fiume, in una piccola traversa, a poco più di mezzo chilometro dall’Ariston.

Un chilo di polvere da sparo e oggetti metallici, con un innesco tradizionale a lenta combustione. È il contenuto di un pacco bomba ritrovato a Sanremo, a circa 700 metri dal teatro Ariston dove è in corso il 73esimo Festival della canzone italiana.

Il pacco, appoggiato alla base di un palazzo, accanto a uno scooter, è stato lasciato nella zona di via Fiume, a poco più di mezzo chilometro dall’Ariston e dal palco di piazza Colombo. La zona, scrive sempre Il Secolo XIX parlando di un’indagine coperta dal massimo riserbo, è stata messa in sicurezza ed è inaccessibile, anche se, ripetiamo, le forze dell'ordine hanno accertato che non esiste alcun rischio di deflagrazione.