Padova, imprenditrice milionaria con il Rdc. Aveva 20 fuoriserie, denunciata

Il Reddito di cittadinanza è tornato un argomento di stretta attualità, soprattutto dopo le parole del premier Giuseppe Conte: "Così è solo assistenzialismo, va cambiato". Dal Padovano arriva una storia che conferma i dubbi sul sistema di supporto al reddito. Una donna padovana è stata denunciata, si fingeva povera e per questo riceveva il sussidio, ma le indgini hanno portato alla luce la verità, che era ben diversa da quanto raccontava.

La realtà è emersa - si legge sul Gazzettino - a seguito dell'attività investigativa messa in atto dall'Arma. Era infatti intestataria di oltre 20 automobili, tra cui numerose fuoriserie. Imprenditrice nel ramo della compravendita di veicoli con ditta individuale in via Trieste a Saonara, da un anno abbondante riceveva regolarmente il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. È stata denunciata per aver omesso di comunicare le reali informazioni inerenti il suo reddito, non dichiarando di essere intestataria e proprietaria di beni materiali e titolare di partita Iva.

Ora sarà l'autorità giudiziaria a decidere come proseguirà l'attività. L'indagata rischia di dover restituire quanto ricevuto illecitamente dallo Stato oltre all'immediato azzeramento del sussidio mensile. Potrebbero anche scattare sequestri legati alle sue proprietà.