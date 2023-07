Padova, stalker travolge un carabiniere e viene colpito: il colpo è fatale

Sparatoria a Padova: stalker investe un carabiniere. Il collega d'Arma gli spara. Entrambi trasportati in codice rosso in ospedale

Sparatoria nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 luglio, in vicolo Castelfidardo, zona Sacra Famiglia.

Da una prima ricostruzione sembra che un uomo, uno straniero, abbia violato il divieto di avvicinamento rispetto alla moglie deciso dal giudice per una questione di stalking. È scattato dunque l’intervento dei carabinieri che sono intervenuti per sanzionare l’uomo. Mentre uno degli agenti era intento a scrivere il verbale, l’uomo è salito in auto, ha messo in moto e ha travolto il carabiniere. A quel punto è sceso dall’auto, sembra armato di un coltello. Per questo l’altro carabiniere ha sparato all’uomo. I testimoni residenti nelle case vicino parlano di almeno 3-4 colpi.

L’uomo colpito dagli spari, ricoverato in ospedale in condizioni disperate, è morto dopo poche ore per le ferite riportate. Il carabiniere travolto è anch’egli ricoverato in gravi condizioni. Mentre l’altro militare, quello che ha aperto il fuoco, è in ospedale in stato di shock ma non sembra aver riportato ferite.