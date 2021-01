Palamara avverte i pm: "Pronto a raccontare tutto al Csm"

"Quello che ho raccontato è basato alla mia esperienza diretta, credo che il luogo più appropriato per discutere i fatti e vicende raccontate sia il Csm, la prima commissione. Mi metto a disposizione per raccontare fatti e vicende". Lo ha detto l'ex pm Luca Palamara, intervistato a '24 mattino' su Radio 24.

"Quasi quotidianamente oggi l'attività del Consiglio su nomine, valutazioni di professionalità è basata sull'interpretazione delle mie chat. Tanto vale chiamarmi, anche in un pubblico confronto con chi ritiene che io non abbia detto la verità, il Csm la sede istituzionale più competente per fare questo", ha spiegato PALAMARA. "Io ero uno degli elementi del sistema, non mi sottraggo, spero facciano così anche altri, i magistrati hanno l'obbligo della verità, soprattutto quelli che siedono al Csm. Nessuna querela può intimidirmi: chiamatemi in prima commissione - ha ribadito - luogo deputato a valutare questi fatti, dubbi e perplessità in quella sede troveranno risposte".

LIBRO PALAMARA: EX PM, 'QUERELE? OCCASIONE PER OPERAZIONE DI VERITA' E CHIAREZZA'

Quella raccontata nel libro intervista 'Il sistema' "non è la versione di Luca Palamara, ma è la versione che emerge da documenti, chat testimonianze e da un vissuto mio diretto. Non penso che il ricorso alla querela possa far venire meno quello che ho voluto raccontare". Così Luca Palamara, ex pm radiato dalla magistratura, intervistato a '24 mattino' su Radio 24 ha risposto a una domanda sulle querele annunciate dopo la pubblicazione del libro scritto con il direttore de 'Il Giornale' Alessandro Sallusti. "Se si dovessero verificare, sarà l'occasione per chiarire pubblicamente di fronte a un giudice il mio racconto, anzi contribuisce a un'operazione di verità e chiarezza che ho sentito il dovere di fare", ha aggiunto.