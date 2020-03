Palazzo di Giustizia a fuoco. Ufficio gip non esiste più

"L'ufficio gip non esiste piu". A dirlo all'AGTI e' un dipendente del Palazzo di Giustizia che si trova al settimo piano dove stamattina presto, per causa che dovra' chiarire l'inchiesta in corso della Procura, e' divampato un incendio. E' l'ufficio dove, tra le altre cose, ci sono in formato cartaceo sentenze, decreti penali e atti urgenti. Ma, tranquillizza il dipendente, "tutti questi atti sono stati scansionati e si trovano nei server dei pc". Sempre la stessa fonte, esclude che vi fossero lavori di ristrutturazione ed evidenzia che, nei mesi scorsi, si era creato un piccolo focolaio alla stanza 50 del settimo piano perche' aveva preso fuoco una parete in cartongesso. Il rogo si era poi spento subito perche' a fianco c'era uno scaffale metallico.