Palermo, aggredisce e minaccia la sorella per l'eredità. Allontanato.

I poliziotti del commissariato di Porta Nuova, a Palermo, hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a un 73enne pregiudicato, per atti persecutori nei confronti della sorella non convivente e dell'intero nucleo familiare di quest'ultima. Comportamenti più frequenti dopo il 2016, quando, a seguito di una successione ereditaria, l'indagato ha iniziato a lamentare la mancata assegnazione di un magazzino, dato invece alla sorella. II procedimento ha avuto origine da un intervento effettuato da personale di polizia lo scorso 12 novembre, a seguito di chiamata su linea Nue da parte della sorella dell'indagato, alla quale il fratello aveva rivolto minacce, impedendole di uscire dal cortile condominiale comune. Non era il primo intervento per minacce e percosse, in un contesto divenuto ancora più insostenibile alla luce del fatto che il violento viveva nel medesimo stabile della sorella. Il gip ha quindi emesso l'ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, disponendo al contempo all'indagato di trasferirsi in altra abitazione posta a distanza superiore ai 500 metri prescritti