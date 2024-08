Palermo, turista francese violentata nella notte di Ferragosto: fuggita per miracolo. Fermato un 27enne

Palermo, spiaggia di Balestrate a Partinico: una turista francese di 19 anni è stata vittimi di violenza nella sera di Ferragosto. Fermato un 27enne

Una turista francese di 19 anni è stata violentata nella notte di Ferragosto in una spiaggia di Partinico, in provincia di Palermo. La giovane si trovava nell’isola italiana per le vacanze. Nella sera di ieri, giovedì 15 agosto, la 19enne è stata molestata da un ragazzo nella spiaggia di Balestrate. È riuscita a fuggire per miracolo e a raggiungere alcuni passanti. Questi hanno chiamato i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. La turista è stata condotta all’ospedale di Partinico per eseguire dei controlli, mentre i carabinieri della Compagnia locale hanno iniziato a ricostruire la vicenda e a cercare il molestatore.

Grazie alla testimonianza della ragazza (che ha fornito le generalità del suo aggressore) e a quelle fornite da alcuni testimoni presenti nelle vicinanze del luogo in cui è stata commessa la violenza, i carabinieri sono riusciti a identificare e individuare in un ragazzo di 27 anni. Sarebbe lui l’autore della violenza, tanto che la turista abusata lo avrebbe riconosciuto. Non è chiaro se i due si conoscessero già o se si fossero incontrati per caso in quella fatidica serata di Ferragosto. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata e di essere riuscita a scappare grazie a un colpo di fortuna. Il 27enne, invece, sta venendo ascoltato dalle forze dell’ordine del comune del Palermitano.