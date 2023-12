Rissa a Palermo, notte di paura: 22enne ucciso in discoteca

Palermo, spari in una discoteca: morto un 22enne

Omicidio nella notte a Palermo: un giovane di 22 anni, Rosolino Celesia, è deceduto all'ospedale Civico dove era stato trasportato dopo essere stato stato ferito a colpi di arma da fuoco.

Il fatto e' avvenuto intorno alle 3 di questa notte, in via Pasquale Calvi, nella discoteca Notr3, dove sarebbe scoppiata una lite i cui motivi restano da chiarire. Il giovane, colpito con proiettili al torace e al collo, e' stato portato in ospedale su un mezzo privato, forse guidato da conoscenti. La discoteca si trova a pochi passi da via La Lumia, una strada del centro di Palermo, la "movida bene" della citta', dove nei giorni scorsi successe un episodio analogo: un uomo sparo' diversi colpi di pistola in aria al culmine, sempre, di una lite, forse per uno scambio di sguardi di troppo.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Palermo. Sul posto, anche gli investigatori della polizia scientifica, rinvenuti diverse ogive. La polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca e della zona.