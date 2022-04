Pallavolista truffato, ha perso per sempre 520mila euro: reato in prescrizione

Roberto Cazzaniga, la beffa dei conti correnti ormai svuotati

Roberto Cazzaniga deve dire addio per sempre alla mostruosa somma di 520 mila euro. Il pallavolista in 13 anni di soldi ne aveva spesi 600 mila per corteggiare la donna di cui si era innamorato, una top model mai vista dal vivo e conosciuta in una chat. Ma era tutta una truffa e quando l'ha scoperto era già troppo tardi. Un "sequestro preventivo", - si legge sul Corriere della Sera - su conti correnti bancari e postali in gran parte "già completamente svuotati", di 74.595 euro. Ma il resto dei soldi regalati, tra il 2008 e il 2016, alla donna di cui si era perdutamente innamorato, Cazzaniga, il 42enne giocatore di pallavolo brianzolo vittima di un clamoroso raggiro sentimentale, non li rivedrà mai più. I reati commessi in quel periodo e su cui indaga la Procura di Monza sono prescritti. Resta però in piedi quello, proseguito sino allo scorso anno, di truffa.

Ieri - prosegue il Corriere - l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza è giunta a una svolta. Il gip ha congelato i conti delle due indagate. Una è Valeria Satta, 39enne disoccupata di Cagliari e, soprattutto, la "voce" che aveva fatto perdere la testa a Roberto dopo essersi presentata come la modella brasiliana Alessandra Ambrosio, del tutto ignara, invece, del coinvolgimento in questa storia. L’altra donna sotto inchiesta, sempre per truffa, è Manuela Passero, 33 anni, monzese, "amica" di Roberto e quella che ha dato il via alla trappola, dicendogli della presunta top model che lo voleva conoscere. L’imbroglio, orchestrato in ogni dettaglio, è scattato quando Passero ha mostrato al giocatore le foto di "Maya", finto nome della sedicente modella.

