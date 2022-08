Palma Campania, la moglie gli prosciuga il conto e lui incendia il bancomat

La moglie gli prosciuga il conto e lui incendia un bancomat a Palma Campania

Brutta sorpresa per un uomo di Palma Campania, in provincia di Napoli, quando è andato al bancomat per provare a prelevare del contante, si è trovato davanti al conto prosciugato, ad opera della moglie. Il gesto della donna, però, è a fin di bene, per impedirgli di spendere soldi alle slot, come usava fare da qualche tempo.

Quando il marito ha capito che era rimasto senza un soldo e non poteva dunque giocare, ha dato fuoco al bancomat. Il protagonista della vicenda è un incensurato, inquadrato dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza che lo hanno beccato. Per l'uomo è così scattata una denuncia per danneggiamento seguito da incendio.