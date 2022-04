Pamela Andress finta estetista, la testimonianza: “Lavora a domicilio da anni"

Chi è Pamela Andress, l'estetista trans che ha praticato l'iniezione al seno a Samatha Migliore

Pamela Andress, la sedicente estetista che avrebbe causato la morte con un’iniezione di silicone al seno di Samantha Migliore, è indagata a piede libero. In esclusiva a Ore14, Miriam Morden - una donna trans che stava per ricorrere allo stesso intervento di Samantha- ha raccontato la sua esperienza con Pamela Andress, molto nota nel mondo transgender.

“Otto anni fa, una mia amica mi indicò il nome di Pamela, una donna brasiliana che velocemente, per il costo contenuto di circa 1000 euro, mi avrebbe rifatto il seno”, ha riportato Miriam. Secondo quanto descritto dalla donna, Pamela era solita recarsi a casa delle clienti con un litro di silicone liquido, da distribuire tra i due seni. “Stavo per cascarci, ma all’ultimo non me la sono sentita”, ha aggiunto Miriam.

La sedicente estetista, secondo i racconti, opererebbe da una decina di anni tramite passaparola nel mondo trans. Resta il dubbio se Pamela Andress abbia mai ricevuto un'istruzione da un “medico”, lo stesso che potrebbe averle fornito il silicone e a cui avrebbe fatto la chiamata nel momento dell’incidente a casa di Samantha.

Pamela, che ora sarebbe a Cento, nel ferrarese, a casa di uno degli sponsor dei concorsi estetici del mondo trans, dichiara di aver scoperto solo due giorni dopo l’intervento della morte di Samantha.

