Pamela, la trans tra concorsi di bellezza e iniezioni. Non è un caso isolato

Pamela Andress presentò Miss Transex Universo. Le iniezioni un hobby... pericoloso

"Non è medico e non ha alcuna abilitazione per eseguire questo tipo di trattamenti al seno. È solo un’organizzatrice di eventi, una stilista, molto nota nel mondo dei transgender, anche per aver presentato il Miss Transex Universo in Campania nel 2016". Il Corriere della Sera introduce così il ritratto che fa di Pamela Andress, 50 anni originaria di Salvador de Bahia salita agli oneri della cronaca perché indagata per la morte di Samantha Migliore, la 35enne madre di cinque figli morta giovedì scorso subito dopo essersi fatta ritoccare il seno con un’iniezione eseguita a domicilio.

Pamela ha raccontato di non essere scappata dal luogo dell'iniezione ma di essersi solo allontanata all'arrivo dei soccorsi. Il Corriere racconta che Pamela "vive a Napoli e ha un compagno nel Ferrarese", e al momento è libera. "Gli inquirenti hanno infatti ritenuto che non ci fossero le esigenze per disporre una misura cautelare: né il pericolo di fuga né la reiterazione del reato né l’inquinamento", spiega il Corriere. Secondo quanto scrive il Messaggero, "tutto lascerebbe pensare che quello dell'estetica sia più che altro un hobby. Il marito di Samantha, però, afferma che la donna si faceva pagare e che aveva chiesto alla vittima 1.200 euro di compenso. Non è da escludere, infatti, che la 50enne portasse avanti questa seconda attività per arrotondare i suoi guadagni".

Come scrive il Corriere della Sera, "quella dei ritocchi estetici è una pratica molto diffusa nel mondo delle transessuali brasiliane". Aggiunge il Messaggero: "Da Confesercenti Modena fanno sapere che si tratta di un «fenomeno che preoccupa», soprattutto quello inerente i servizi a domicilio, aumentato ancora di più a causa della pandemia e delle misure restrittive che hanno chiuso i centri. Senza contare, naturalmente, i costi minori rispetto alle strutture specializzate".

