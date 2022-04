Ucraina, l'invasione russa come quella tedesca in Polonia. La storia si ripete

Guerra Russia Ucraina, l'invasione di Mosca come quella tedesca del 1939 in Polonia

Come inizio’ la II Guerra Mondiale e perché? Iniziò con l’invasione della Polonia, perché quest’ultima si rifiutò di cedere il corridoio di Danzica alla Germania. Quindi, con una banale quanto infantile scusa (un attacco ad una stazione radio tedesca) furono inviate e truppe che varcarono i confini polacchi. A ben guardare la Russia, sempre con una banale quanto infantile scusa (liberare la regione dal nazifascismo) invade l’Ucraina sbagliando i tempi di valutazione della caduta di Kiev, il BLITZKRIEG non ha funzionato.

Naturalmente come in tutte le guerre a rimetterci in primis sono i civili, seguono la distruzione delle infrastrutture e delle aziende, in successione le abitazioni civili gli ospedali ed i luoghi di cura (così i feriti saranno curati in strada) sempre con la ferocia atavica e troglodita dei comportamenti di chi si crede superiore. Cosa fecero le altre Nazioni in merito all’invasione della Polonia? Le grandi Nazioni europee adottarono una politica estera di pacificazione, quindi il non intervento.

Assistettero a quello che pensavano non dare adito a mire espansionistiche ulteriori, come poi è stato dimostrato: sbagliando. Comunque rimane un fatto molto importante (con il massimo rispetto di tutte le persone coinvolte loro malgrado) la guerra costa… e molto. A meno che, in velocità, non si riesca a mettere le mani su cobalto, cromo, tantalio, niobio, molibdeno scandio, zirconio ecc., oltre ad una riserva di carbone da usufruire per i prossimi 500 anni, questi sono i veri tesori dell’Ucraina (scusa nascosta per motivare dell’invasione?). Ecco che conquistando il “il sempre più verde giardino del vicino” si può rientrare nelle “spese” della guerra. Prima o poi, in qualche modo, sarà terminata anche questa guerra, ma di una cosa possiamo essere certi: historia se ripetit.

