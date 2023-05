Panama, aereo precipita su un'autostrada: tutti salvi per miracolo. VIDEO

Panama, aereo precipita su un'autostrada: tutti salvi per miracolo

Attimi di terrore a bordo di un aereo Cessna 172 in volo su Panama City, in America Centrale. Per fare un atterraggio di emergenza, il velivolo è precipitato su un'autostrada nei pressi del parco nazionale "La Amistad" della capitale.

I passeggeri a bordo hanno ripreso in un video l'istante esatto in cui l'aereo si schianta al suolo. Fortunatamente però, forse quasi per miracolo, le quattro persone a bordo, tra cui il pilota, ne sono uscite illese. Nel filmato, infatti, si vedono poi in strada, spaventati ma salvi.