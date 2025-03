Papa Francesco, il nuovo bollettino del Vaticano: "Quadro complesso". Come sta Bergoglio

Papa Francesco, il nuovo bollettino del Vaticano

La polmonite da cui è affetto il Papa segue "uno sviluppo ordinario di una polmonite trattata", ogni polmonite in ogni caso "ha una sua fase di sviluppo e la tempistica varia da caso a caso", ad ogni modo "per una valutazione serve tempo".

Lo sottolineano fonti vaticane a proposito delle condizioni del Papa che restano "stabili" dal punto di vista clinico, sempre "nella complessità del quadro". Il bollettino medico di stasera spiega anche che oggi il Papa ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva, nel senso che ha fatto un po' di fisioterapia. Naturalmente non si deve pensare a lunghe camminate, date anche le note difficoltà motorie del Pontefice. Il bollettino medico dice che ha trascorso la giornata in poltrona.

Bergoglio nella giornata si è dedicato anche ad alcune attività lavorative. A titolo esemplificativo, le medesime fonti spiegano che di solito si tratta di nomine, di testi sui quali lavora, messaggi, mail o lettere a cui risponde. In mattinata ha anche chiamato il parroco di Gaza a dimostrazione che Bergoglio "riesce a parlare". L'umore, si sottolinea, è "buono" e "collabora".

Quanto all'omelia preparata per oggi Mercoledì delle ceneri dove viene affrontato il tema della fragilità e della morte, le fonti vaticane, pur non avendo indicazioni precise su quando l'omelia sia stata preparata dal Pontefice, sottolineano che sono argomenti tipici della Quaresima: "il tempo di Quaresima è tempo per riconoscere la fragilità di ognuno". Resta ancora senza una data un eventuale punto stampa coi medici che lo hanno in cura. I medici, spiegano le fonti, "sono in attesa di verificare alcuni aspetti delle terapie che sta seguendo".