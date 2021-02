Papa Francesco riflette sulla morte: potrebbe essere da Papa emerito

Papa Bergoglio svela con dichiarazioni forti le sue riflessioni più intime sulla morte. Lo fa nel libro di un giornalista argentino, Nelson Castro, intitolato "La salud de los Papas" ("La salute dei Papi"), uscito in queste ore. Al suo interno c’è una lunga intervista a papa Francesco anticipata dal quotidiano "La Nación" nella quale Bergoglio svela parte del suo futuro: da Papa in carica o da Papa emerito resterà a Roma, un ritorno nel suo Paese di origine è escluso.

Lei pensa alla morte?, chiede il giornalista. "Sì", risponde Papa Francesco. Ha paura? "No. Per nulla". Come immagina la sua morte? "Come Papa, in carica oppure emerito. E qui, in Roma. In Argentina non torno", dice.

Una notizia clamorosa perché di fatto fa capire che Papa Francesco, per quanto al momento non pensi alle dimissioni, non esclude questa ipotesi in futuro. Inoltre, afferma che il posto dove abiterà fino alla fine dei suoi giorni è Roma. Bergoglio non è mai tornato in Argentina dopo l’elezione del 13 marzo del 2013. Partito con un bagaglio leggero perché convinto di dover far ritorno a Buenos Aires subito dopo il conclave, è rimasto invece in Vaticano decidendo di abitare a Santa Marta. Più volte durante i voli papali gli è stato chiesto se pensasse alla possibilità di dimettersi e ha sempre detto di no. Oggi, invece, fa caoire che questa possibilità non è esclusa.