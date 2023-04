Papa Francesco e il Conclave, chi dopo di lui? Zuppi, Tagle, Parolin e...

Papa Francesco e la diatriba sulla successione: chi prenderà il suo posto?

In Vaticano continua a tirare aria di Conclave. Dopo il ricovero di Papa Francesco al Gemelli di Roma a seguito di un’insuffienenza respiratoria, e nonostante l’”ottima” forma mostrata oggi durante la celebrazione della Messa della Palme , i preparativi per il post Bergoglio non si sono mai interrotti.

Secondo quanto scrive Libero il parterre di volti e nomi, che oscilla tra le due correnti anti e pro Francesco, è in realtà sempre più ampio e vasto. Ciò che è sicuro: il prossimo Papa non sarà "un altro gesuita", "non rivedremo un sudamericano sul Soglio di Pietro per un bel pezzo”, rivela una fonte vicina al Vaticano a Libero. Chi quindi potrà prendere il posto di Francesco?