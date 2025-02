Papa: Vaticano, 'condizioni critiche, non è fuori pericolo, stamani crisi respiratoria' - Il Bollettino medico

"Le condizioni del Santo Padre continuano a essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo. Questa mattina Papa Francesco ha presentato una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue odierni hanno inoltre evidenziato una piastrinopenia, associata a un'anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni. Il Santo Padre continua a essere vigile e ha trascorso la giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Al momento la prognosi è riservata". Lo rende noto la sala stampa vaticana.

Papa: dal Gemelli ha nominato alcuni vescovi nel mondo

Il Papa, al nono giorno di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale, continua a mandare avanti la sua attività lavorativa. E, anche oggi, ha provveduto a nominare alcuni vescovi di diverse parti del mondo. Nel dettaglio, informa il Vaticano, ha nominato il nuovo arcivescovo metropolita di Dakar, in Senegal, mons. Andrè Gueye; l'arcivescovo metropolita di Corrientes, in Argentina, mons. Josè Adolfo Larregain e il vescovo di Maradi, in Niger, padre Ignatius Anipu. Bergoglio ha poi nominato l'inviato speciale per le celebrazioni del millesimo anniversario dell'incoronazione di Re Boleslaw Chrobry, card. Kazimierz Nycz

Papa: niente Angelus dal Gemelli come domenica scorsa, sarà diffuso il testo'

Il Papa, come già è accaduto domenica scorsa, non guiderà l'Angelus dal Gemelli. Sarà però diffuso il testo preparato dal Papa esattamente come accaduto la scorsa settimana. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il Papa, dunque, rispettando l'"assoluto riposo" prescritto dai medici non guiderà l'Angelus dal Gemelli dove è ricoverato da venerdì scorso per una polmonite bilaterale ma ha nuovamente deciso di fare pubblicare il testo che avrebbe pronunciato in occasione della preghiera mariana dimostrando di non volersi fermare comunque del tutto.

Anche domenica scorsa nel testo inviato aveva ringraziato i fedeli di tutto il mondo per le preghiere e i medici, con un nuovo accorato appello per la pace nel mondo. Venerdì i medici che lo hanno in cura al Gemelli hanno spiegato che il Papa non è attaccato ai macchinari e che respira autonomamente. Hanno detto che di tanto in tanto si mette in poltrona per portare avanti la sua attività lavorativa, che consiste principalmente nella lettura di documenti che gli portano i collaboratori facendo la spola con il Vaticano, nella scrittura di mail e messaggi e in telefonate. Venerdì Sergio Alfieri, del Policlinico Gemelli, ha anche raccontato che il Papa non è allettato e che ogni tanto va nella cappellina privata, non lontano dalla sua stanza al decimo piano, per pregar

Papa: Vaticano, 'ha riposato bene al Gemelli'

"Papa Francesco ha riposato bene". Lo fa sapere il Vaticano in una riga di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma. Ieri i medici hanno parlato per la prima volta con i media e hanno spiegato che Bergoglio “non è fuori pericolo" poiché in casi del genere c'è sempre il rischio sepsi ovvero "che i germi passino nel sangue”.

Papa: Parolin, voci dimissioni pontefice? 'Tutte inutili speculazioni'

Voci di dimissioni? "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano". Così in un'intervista al Corriere della Sera il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. È andato a trovare Francesco al Policlinico? "Gli ho fatto sapere che sono disponibile a incontrarlo, se lo ritiene necessario, ma finora non c’è stato bisogno. Al riguardo, è meglio che resti protetto e abbia meno visite possibile, per poter riposare e così rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto. Grazie a Dio - spiega - le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo. Gli sono state mandate delle pratiche d’ufficio e ciò significa che procede bene".

In questi giorni si sono diffuse notizie false e allarmi, si torna a parlare di "corvi" intorno al Vaticano. Avverte un clima particolare? "Sinceramente, devo dire che non conosco se ci sono manovre del genere e cerco, in ogni caso, di restarne fuori. D’altra parte, penso sia abbastanza normale che in queste situazioni si possano diffondere voci incontrollate o venga pronunciato qualche commento fuori luogo: non è certo la prima volta che accade. Non credo però - dice Parolin - che ci sia alcun movimento particolare, e finora non ho sentito niente del genere".