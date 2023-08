Parente morto per colpa del medico: ok risarcimento, ma occhio ai tempi

Parente morto per colpa medica: il risarcimento c'è, ma attenzione al termine di prescrizione

Per la giurisprudenza maggioritaria è pacifico che i familiari di un paziente deceduto per colpa medica possano chiedere il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale; dibattuto invece è il decorrere del termine di prescrizione, che determina poi entro quando occorra esercitare tale diritto.

Sul punto è intervenuta anche recentemente la Corte di Cassazione Civile, Sezione III, con l’ordinanza n. 18047 del 23 giugno 2023. Sia in primo grado il Tribunale di Bergamo, che in appello la Corte d'Appello di Brescia, accoglievano l'eccezione dell'Azienda Ospedaliera, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento per i familiari del paziente, ritenendo il giorno iniziale per il computo del termine prescrizionale nella data di decesso del paziente (responsabilità extracontrattuale).

Ma "La Corte di Cassazione ha ritenuto l'importanza della questione di diritto, se cioè il termine di prescrizione debba decorrere dal decesso del paziente o invece, come sostenuto dai legali dei familiari, oppure della conoscenza della causa della morte del congiunto (scoperta a grande distanza di tempo), rimandando la questione a un'udienza pubblica per decidere il punto di diritto".

Nel frattempo, sul punto è intervenuto il Codacons, per cercare di guidare coloro che sono stati vittime di malasanità: "La cosa fondamentale, come spesso ripetiamo in queste vicende - asserisce il Presidente Nazionale Marco Donzelli - è agire nel più breve tempo possibile, senza lasciar intercorrere un lasso di tempo troppo lungo, circostanza che rischierebbe di vanificare il diritto al risarcimento."