Sanità in Italia allo sbando. Medici dall'estero e ospedali senza luce per ore

Sanità pubblica in Italia drammatica. Ecco cosa sta succedendo in Puglia

La sanità pubblica in Italia è in seria difficoltà. La carenza di medici costringe gli ospedali e i pronto soccorso a organizzare turni massacranti per i pochi operatori e i servizi offerti perdono costantemente di qualità, con ritardi negli esami e liste d'attesa infinite. Emblematico in questo senso è il caso della Puglia. La Regione - si legge sul Quotidiano di Puglia - ha deciso di aprire all'arrivo di medici dall'estero. E' stata emessa una circolare del Dipartimento Salute per avviare la ricerca di personale anche in deroga alle qualifiche ottenute fuori dai confini italiani: mutuata la formula usata in pandemia.

Intanto le Asl continuano la caccia a infermieri e specialisti per i Pronto soccorso. Gli ospedali in Puglia sono sotto pressione e a rischio implosione tra criticità strutturali, riduzione dei dipartimenti e carenze negli organici. Posti letto insufficienti, medici stremati dai carichi di lavoro, pronti ad abbandonare le corsie per cercare impiego in reparti meno "stressanti" o nella sanità privata. I deficit più importanti di personale si riscontrano nelle unità di Emergenza-urgenza, ovvero Terapia intensiva e rianimazione e nei Pronto soccorso.