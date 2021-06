Parigi, italiana morta dopo incidente con monopattino: fermate le responsabili

Sono state fermate due ragazze sospettate di aver investito con un monopattino, nel centro di Parigi, la cameriera italiana trentaduenne Miriam Segato, morta sabato scorso dopo due giorni di coma in seguito alle ferite subite nella caduta. Lo riferiscono fonti giudiziarie. Le giovani, due infermiere di circa 25 anni, sono state arrestate con l'accusa di "omicidio colposo commesso da conducente di autoveicolo terrestre aggravato dall'incidente mortale" e, riferiscono i media locali, dal reato di fuga.

La vittima, originaria di Capalbio, era stata investita mentre passeggiava con un'amica sul lungofiume, nei pressi del Pont au Change. Travolta dal monopattino elettrico che procedeva ad altissima velocità, Miriam era caduta e aveva battuto la testa contro il marciapiede. Le ragazze a bordo del monopattino avevano proseguito la loro corsa senza fermarsi. I sommozzatori della brigata fluviale che stavano pattugliando la Senna avevano cercato di rianimare la vittima in attesa dei soccorsi, che trovarono Miriam in arresto cardiopolmonare. Sebbene il suo cuore fosse tornato a battere dopo un massaggio di 30 minuti, la trentunenne era stata poi trasportata priva di sensi all'ospedale Pitié-Salpetriere, dove era spirata dopo due giorni. La morte di Miriam aveva riacceso in Francia la polemica sulla pericolosità dei monopattini.