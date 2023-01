Parigi, una bambina di 3 anni è stata trovata morta nella lavatrice

Dramma a Parigi, il corpo della bimba di 3 anni trovata morta all'interno della lavatrice non mostra segni di percosse

Una bambina di tre anni è stata trovata morta giovedì 12 gennaio in un appartamento nel 20° arrondissement di Parigi. È stato il padre a scoprire il cadavere nella lavatrice.

A cena, l'uomo si trova a tavola con la moglie e uno dei 5 figli. Preoccupato per l'assenza della piccola, però, si è messo a cercarla, insieme alla moglie e ai figli, in tutto l'appartamento e anche all'esterno, chiedendo aiuto anche ai vicini, finchè non fa la scoperta. Chiama subito i soccorsi, ma non c'è niente da fare. Alle 23.30 la bimba è dichiarata morta.

Per ora non si sa come la piccola sia finita in lavatrice. Le zone d'ombra dovranno essere chiarite nel corso dell'istruttoria appena aperta.

Secondo i primi elementi raccolti, lo sportello della lavatrice era chiuso al momento del ritrovamento del cadavere, e non era in funzione. L'autopsia potrebbe svelare le circostanze ma per il momento si privilegia la pista del soffocamento, tanto più che il corpo della piccola non mostra tracce di percosse.

Pare che i genitori non sapessero cosa stavano facendo esattamente gli altri figli durante la cena, tutti tra i 7 e i 16 anni, eccetto la piccola trovata morta all'interno della lavatrice.