Pasqua 2023, le migliori colombe artigianali e del supermercato. Classifica

Pasqua 2023, ecco qual è la colomba migliore e quanto costa. La classifica di Altroconsumo

La Pasqua si avvicina, e la scelta del dolce tradizionale da mettere in tavola, la colomba, diventa sempre più importante per le famiglie italiane. Capire quale è la migliore, però, può rivelarsi arduo visto l’ampia offerta: classica, al cioccolato, al pistacchio, senza glutine... . Anzitutto, è preferibile la colomba artigianale o quella del supermercato? Come valutare una buona colomba? Quanto deve esser lunga la lievitazione? A tutti questi interrogativi ha cercato di rispondere la rivista Altroconsumo, che ha stabilito qual è la miglior colomba 2023 per rapporto qualità-prezzo.

Pasqua 2023, ecco qual è la migliore colomba commerciale

I costi, infatti, sono in netto aumento, complice il caro delle materie prime che ha interessato tutta l’Europa: zucchero, olio e latte sono tra i più colpiti dall’inflazione e questo può portare a un incremento del costo finale significativo. Un esempio? Lo zucchero è arrivato a costare il 50% in più rispetto allo scorso anno.

Ma qual è, allora, la migliore colomba? Secondo Altroconsumo, la miglior colomba sotto i 10 euro è quella del marco Baiocco, venduta a un prezzo inferiore ai 4 euro. Seguono Bauli e Carrefour che propongono un prodotto sotto i 5 euro. Si sale, ma di poco, con il marchio Coop che vende la sua colomba a meno di 6 euro. I prezzi poi cominciano a salire e la differenza può arrivare a essere di oltre il 500%. È il caso della colomba Tre Marie il cui prezzo va dai 17 ai 24 euro e Vargani, che può costare fino a 20 euro.