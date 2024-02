Pasta 100% italiana? La verità è sull'etichetta della confezione

La verità dietro le etichette sui prodotti: quando il '100% Italiano' nasconde una realtà diversa

Negli ultimi tempi, c'è stata una crescente attenzione da parte dei consumatori sull'origine dei prodotti alimentari, tra questi, la dicitura "100% italiano" è una garanzia per chi compra un prodotto che promette autenticità e qualità. Tuttavia, alcuni casi hanno messo in luce una realtà meno chiara di quella che possa sembrare quando si parla di autenticità italiana.

In particolare, un video diventato virale sui social ha mostrato come alcuni prodotti alimentari pubblicizzati come "100% italiani" non corrispondono pienamente a questa descrizione. Il video in questione è stato condiviso su Facebook da Domenico. "Un classico esempio di come i consumatori vengono TRUFFATI!", titola Domenico. Mentre un cartello afferma che la pasta è "100% italiana", l'etichetta sulla confezione rivela una verità diversa. Infatti, di fianco alla dicitura 'paese di provenienza del grano' è scritto 'UE e non UE'. Ciò vuol dire che il grano con cui è stata stata prodotta la pasta non è italiano

Quindi, nonostante l'etichetta possa dichiarare che il prodotto è completamente italiano, gli ingredienti possono provenire da varie fonti, incluse altre nazioni dell'Unione Europea e, in alcuni casi, da paesi al di fuori dell'UE. I venditori, consapevoli del richiamo dell'italianità, talvolta utilizzano diciture ingannevoli per attrarre una clientela desiderosa di prodotti autentici e di alta qualità, disposta anche a pagare di più pur di assaporare un autentico pezzo d'Italia.

Una scoperta che solleva dubbi sull'effettiva trasparenza nel settore alimentare e sulle pratiche di marketing. Attualmente, la normativa consente che un prodotto sia etichettato come "italiano" anche se gli ingredienti non sono totalmente di provenienza italiana, a condizione che il processo di lavorazione avvenga nel paese. È quindi necessario che i consumatori di prestino attenzione alle etichette dei prodotti alimentari e di informino sulla provenienza di questi.