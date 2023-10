La miglior pasta low cost del supermercato secondo Altroconsumo? Eccola!

Pasta low cost del supermercato, classifica di Altroconsumo: i parametri

La migliore pasta low cost in Italia? Altroconsumo ha stilato la classifica dei prodotti che si possono trovare al supermercato. Per la graduatoria sono stati presi in considerazione diversi parametri, dalla presenza di grano tenero al contenuto di proteine e fibre e le eventuali tracce di impurità. Senza dimenticare l’aspetto a crudo e il risultato dopo la cottura. Vediamo la classifica.

Pasta low cost del supermercato, la classifica di Altroconsumo

Secondo Altroconsumo al primo posto la migliore pasta in Italia si è classificata Libera Terra, brand che che mette insieme diverse cooperative aderenti al network dell’associazione Libera. La valutazione è 79/100. Al secondo posto Linea Equilibrio di Esselunga che ha conseguito 74/100. Medaglia di bronzo per la pasta di Sgambaro, azienda veneta specializzata nella pasta dalla fine degli anni Quaranta che ha meritato 72/100.

Se si tiene il conto dei prezzi al primo posto balza la pasta Linea Equilibrio di Esselunga che costa 1 euro per mezzo chilo contro 1,5 euro per mezzo chilo di pasta delle rivali.

Da segnalare inoltre in classifica anche Viviverde di Coop, Carrefour e Conad.