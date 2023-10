Preso a sassate dal branco: 14enne finisce in ospedale con trauma cranico

Adolescente agggredito e 'linciato' da un branco di adolescenti a Pavia

Un grave episodio di violenza si è verificato nel centro storico di Pavia, coinvolgendo un giovane studente di 14 anni. L'adolescente è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei, subendo un trauma cranico che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. L'aggressione ha avuto luogo tra Strada Nuova e il Ponte Coperto, e il giovane è stato preso di mira anche con dei sassi.

L'adolescente, che frequenta la prima superiore in un istituto pavese, è di origini egiziane e vive in Lombardia con la sua famiglia. Secondo quanto riportato finora, il gruppo che l'ha preso di mira sarebbe composto da minorenni tra i i 15 e i 16 anni. Dopo l'aggressione, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo, dove i medici hanno diagnosticato al 14enne diverse ferite e contusioni, ritenendole guaribili in 30 giorni.

Il padre del ragazzo, un uomo di 55 anni con origini egiziane, che da tempo vive a Pavia insieme alla sua famiglia, ha raccontato che suo figlio è stato spesso vittima delle aggressioni perpetrate da questo gruppo di adolescenti, che sembrano agire come una specie di 'branco'. "Mi ha chiamato subito: papà, vieni perché mi hanno picchiato – ha raccontato il genitore a Repubblica –. Quando sono arrivato c’erano diverse persone sul posto. Mio figlio era ferito, aveva preso un colpo in testa. A quel punto non ho pensato di chiamare la polizia: l’ho portato subito al San Matteo, dove mi hanno detto che dovevano tenerlo sotto osservazione perché aveva un piccolo accumulo di sangue in testa. Cosa dobbiamo aspettare? Che succedano cose più gravi? Ormai questi giovani che vanno in giro per la città a dare fastidio e aggredire le persone sono conosciuti".

Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per far luce su questo grave episodio di violenza e identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate nella zona dell'aggressione potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire l'intera sequenza degli eventi e individuare gli autori dell'aggressione.