Pd, bye bye Schlein. Christillin: "Meglio Gentiloni"

Christillin ha le idee chiare sul futuro del Pd (più o meno): "Molto meglio Gentiloni di Schlein. Ma non so dove stia andando ora"

Dalla dinastia Agnelli, con furore, arriva una bastonata per Elly Schlein. “Non mi pare una grande idea fare un sit-in davanti alla Rai il 7 febbraio quando sono tutti a Sanremo, quando forse c’è solo l’usciere…”. Con queste parole, Evelina Christillin si esprime duramente contro il ruolo della segretaria piddina. Pare infatti che a lei, la dirigente sportiva Fifa - nonchè nel board di Torino 2006 e presidente del Museo Egizio - preferirebbe "di gran lunga" vedere Paolo Gentiloni prendere il posto di Schlein.

“Schlein spero riesca a fare il meglio possibile ma in caso così non fosse mi piacerebbe ci fosse Gentiloni, lui darebbe più certezze al Pd, che ora non si capisce bene da che parte stia andando…”, ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, a quanto riferisce "Il piffero". Insomma, un augurio ma anche qualche perplessità in fatto di figure politiche "all'altezza delle aspettative", almeno delle sue.

Infine Christillin conclude senza mezzi termini: “Io penso che l’opposizione dovrebbe fare l’opposizione e non rincorrere sempre gli altri chiedendo le dimissioni altrui o facendo dei sit-in – ha concluso – servirebbe piuttosto ascoltare delle proposte concrete”.