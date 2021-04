Pechino Express Francia, drammatico incidente: un morto e due feriti

Tragedia nella versione francese di Pechino Express: un drammatico incidente ha causato un morto e due feriti durante le riprese.

Mentre la versione italiana, condotta da Costantino della Gherardesca, è stata rimandata a causa della pandemia, quella francese è stata registrata ugualmente. In Turchia tuttavia un gravissimo incidente ha coinvolto due concorrenti, il guidatore e un cameraman.

Incidente a Pechino Express Francia: un morto

Un 82enne turco stava trasportando a bordo di un veicolo due protagonisti di Pechino Express francese, Aurore e Jonathan, quando un'altra auto li ha travolti. Quando è avvenuto il dramma le riprese erano in corso. La puntata che racconta quanto accaduto è stata trasmessa ad aprile sulla tv francese. I due concorrenti avevano appena trovato un passaggio per raggiungere la tappa successiva. Un gentilissimo 82enne li aveva accolti a bordo per portarli dove desideravano. Da lì a poco la tragedia.

Il guidatore purtroppo è deceduto. Aurore, Jonathan e cameraman sono invece stati trasportati in ospedale. La coppia ha lasciato il programma. La produzione non ha trasmesso tutte le immagini dell'incidente, ma ha spiegato la dinamica con il seguente comunicato: “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”.