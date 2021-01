Pedofilia, in Australia maxirisarcimento alla vittima di un prete

Un uomo di 52 anni ricevera' 2,45 milioni di dollari australiani - piu' di un milione e mezzo di euro -, piu' le spese processuali, come risarcimento per gli abusi sessuali subiti dal suo insegnante, il sacerdote Bertram Adderley. A quel tempo, la vittima aveva 10 anni e un tribunale australiano ha dimostrato le ripetute violenze tra il 1977 e il 1980. E' finora il piu' grande risarcimento ordinato dalla giustizia in Australia in casi di Pedofilia. Secondo gli avvocati - si legge su Vida Nueva -, l'importo e' fino a 1 milione di dollari superiore a qualsiasi condanna del genere. Secondo quanto riporta la stampa locale, il sacerdote - scomparso nel 1983 - aveva costretto la vittima a subire violenze a casa sua e in chiesa e lo aveva persino portato su una spiaggia nudista.