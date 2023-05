Pedopornografia a Torino, 33enne arrestato. Archivio da oltre 80mila foto hard

Pedopornografia, un arresto a Torino per detenzione di materiale illecito

La Polizia di stato di Torino ha arrestato un uomo per possesso di un numero ingente di immagini pornografiche - 80mila per la precisione - frutto dello sfruttamento sessuale di minorenni. Il 33enne, un lavoratore del settore promozionale-pubblicitario e residente nel capoluogo piemontese, custodiva gelosamente il materiale illecito nell’archivio dei propri dispositivi elettronici.

La lunga indagine internazionale, coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della Polizia postale ha portato alla perquisizione informatica del materiale sospetto, durante la quale è stato scovato il patrimonio cospicuo di immagini a sfondo sessuale con minori come protagonisti. In particolare, sono state ritrovate anche alcune cartelle selezionate in cui l’uomo avrebbe riposto delle foto su cui aveva “lavorato” con applicazioni grafiche di fotoritocco.