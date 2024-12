Caso Pelicot, l’ex marito Dominique colpevole di stupri aggravati sulla moglie Gisèle

Dominique Pelicot è stato "dichiarato colpevole" degli stupri aggravati contro l'ex moglie Gisèle Pelicot, nel processo sugli stupri di Mazan, che si chiude oggi ad Avignone. Cinquantuno gli imputati, accusati di aver violentato la donna drogata dal marito per 10 anni. Le condanne potranno andare fino al massimo previsto di 20 anni di carcere

"Merci Gisèle", ''Grazie Gisèle'': questo lo striscione apparso stamattina di fronte al palazzo di Giustizia di Avignone, in Francia, in vista del verdetto nel processo sugli stupri di Mazan. Gisèle Pelicot, la vittima drogata e stuprata per anni dal marito e da decine di uomini da lui convocati via internet, divenuta simbolo di dignità e coraggio nonché icona femminista, è arrivata poco dopo le 9 del mattino sul posto, per assistere alle sentenze contro i 51 uomini accusati di averla violentata, tra cui il marito Dominique. ''Gisèle, Gisèle'', ha scandito la folla venuta a sostenerla, applaudendo al suo arrivo in tribunale. Fra i 50 imputati di violenza sessuale, solo una quindicina ha espresso frasi di scuse nei confronti di Gisèle, la cui vicenda ha fatto - dall'inizio del processo a settembre - il giro del mondo