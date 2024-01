Perrino a Ore 14: "Il pentimento di Impagnatiello? Finto come le lacrime"

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, martedì 31 ottobre, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati. A partire dal processo a carico di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Un processo iniziato tra le lacrime dello stesso killer, che però non hanno convinto i più. "È un grande attore, un simulatore - ha commentato il direttore Perrino - Ricordiamoci che il barman è un narcisista patologico, che pone se stesso al centro della storia. Ecco che questa inclinazione si è ripetuta ieri alla prima uscita pubblica: una vera e propria messinscena la sua. E le lacrime? Forse per stimolarle in tasca aveva delle cipolle…". "Non dobbiamo farci ingannare da questo finto pentimento, ha continuato a recitare la sua parte".

Si è poi passati a parlare dell'arresto di Daniele Maiorino, cognato di Alessio Cini, il tecnico tessile 57enne originario di Prato trovato morto semicarbonizzato ad Agliana (Pistoia) la mattina dell'8 gennaio. "Un assassino dilettante, che alla fine è caduto su delle banalità. Quello che mi chiedo è: la vittima era così ricca da motivare un delitto? O siamo entrati in una dimensione per cui per quattro soldi si arriva ad uccidere una persona architettando il tutto? Che mondo è questo? Questo soggetto è un pazzo fuori di testa, che ci consegna un’umanità nella quale faccio fatica a riconoscermi" ha dichiarato il direttore di Affaritaliani.it.

Infine si è tornati a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 70enne uccisa nel garage della propria abitazione. Nelle ultime ore il figlio Giuliano avrebbe prospettato, infatti, delle rivelazioni importanti. "Andrebbe interrogato subito, in ordine alle rivelazioni promesse, anche perché è in pericolo. Dovrebbero proteggerlo le forze dell'ordine”.