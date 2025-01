Tragedia Piazza San Carlo, Chiara Appendino condannata a 1 anno e 5 mesi

Piazza San Carlo, per Appendino ricalcolata pena a un anno 5 mesi e 23 giorni

La Corte d’Assise e d’Appello di Torino nel processo d’appello bis per i fatti accaduti in piazza San Carlo la sera del 3 luglio 2017 ha condannato l’ex sindaca di Torino a un anno, 5 mesi e 23 giorni. Stesso condanna per l’allora capo di gabinetto, Paolo Giordana. Assolto per non aver commesso il fatto Maurizio Montagnese all’epoca dei fatti responsabile dell’agenzia Turismo Torino.

Il procuratore questa mattina aveva chiesto per Appendino un anno quattro mesi e 10 giorni. Il nuovo processo e’ stato disposto dalla Cassazione che ha dichiarato ‘irrevocabile’ la responsabilità penale di Appendino disponendo il ricalcolo dell’entità della pena riducendola. Appendino era stata condannata a 18 mesi.