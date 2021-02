Picchiata da 7 coetanei, 13enne in ospedale. Video sui social. "Non esco mai più"

Brutto episodio di violenza davanti ad una scuola di Firenze. Una ragazzina di 13 anni è stata selvaggiamente picchiata da sette suoi coetanei davanti a scuola. Come se non bastasse poi, gli aggessori hanno diffuso i video sui social. I responsabili, tutti giovanissimi di 13 e 14 anni e identificati - si lege sulla Nazione - grazie al filmato pubblicato su Instagram, hanno un nome e un cognome e sono stati denunciati dalla famiglia della vittima ai carabinieri.

"E' agghiacciante, in sette contro una. Non avrò pace fino a quando non saranno intercettati i genitori di questi ragazzi. Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno gli uomini e le donne di domani. Mia figlia da una settimana ha crisi di pianto, non dorme e ha paura a tornare a scuola. Ha paura di essere derisa - ha detto il padre a La Nazione - Io preferisco non guardarlo quel video, mi fa male. Mi fa male vedere lei così indifesa e sola in mezzo al branco. E mi fa ancora più male vedere così tanta cattiveria da parte di ragazzini”.