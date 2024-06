Pierina, Manuela chiude le porte a Valeria: "Un confronto ora non ha senso"

Giallo Pierina, Manuela chiude le porte a Valeria: "Un confronto ora non avrebbe senso"

Ha chiuso definitivamente le porte Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, 78enne di Rimini uccisa otto mesi fa nel garage di casa sua. Le ha chiuse e Valeria, sua vicina di casa ed ex amica, dopo che è diventata nota la relazione clandestina con il marito di quest’ultima Louis Dassilva. Un mistero, quello dell’omicidio di Pierina, su un altro mistero, la durata e soprattutto l’intensità della liaison tra Manuela e Louis. E dopo che Valeria ha dichiarato di non voler avere più nulla a che fare con la nuora della 78enne, che l’ha tradita, arriva la risposta di quest’ultima ai microfoni di Pomeriggio 5.

"Il momento di parlare con lei era prima, non dopo (che si sapesse della relazione con Louis, ndr). Oggi un confronto non avrebbe assolutamente più senso. Come continua a ripetere ‘Io sono morta e sepolta’”. E ancora: “Io non mi aspettavo che Valeria potesse arrivare a tanto, come forse lei non si aspettava che io arrivassi a tanto, per cui non dico che siamo pari, ma mi sono data tutte le colpe del mondo.

Ripeto: le colpe le ho, ma ho solo quel tipo di colpe. Ecco perchè non credo che ci sia un dialogo, una cosa da chiarire con lei, niente. Non eravamo migliori amiche, e lei stessa la prima volta ha detto che ci conoscevamo appena. Dove sta la verità?"