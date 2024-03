Pisa e Firenze, migliaia di manifestanti in piazza "contro bombe e manganelli"

Pisa, oltre 3mila manifestanti in piazza "contro bombe e manganelli"

A Pisa è partita la manifestazione pro Palestina e contro le cariche della polizia di venerdì 23 febbraio, organizzata dai collettivi studenteschi e alla quale stanno prendendo parte migliaia di persone.

In testa al corteo, che ha preso il via poco prima delle 15 sotto la pioggia, uno striscione con su scritto "Pisa in piazza contro bombe e manganelli" e "Pisa non ha paura. Stop al genocidio. Studenti pro Palestina" oltre a bandiere palestinesi e della pace. Ingente lo schieramento delle forze dell'ordine. Oltre agli studenti, all'appuntamento di Pisa sono arrivati anche aderenti alla sinistra radicale, associazioni, sindacati e partiti, e molti partecipanti giungono da tutta la regione, ma anche da Bologna e Roma. C'è anche la bandiera di "Cambiare rotta", l'organizzazione giovanile presente nel momento in cui erano partite le cariche della polizia.

