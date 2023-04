Pisa, morta la psichiatra aggredita. Fermato ex paziente accusato di omicidio

Pisa, accertata la morte celebrale della psichiatra aggredita Barbara Capovani. Gli organi saranno donati

E' stata decretata la morte cerebrale per la psichiatra 55enne Barbara Capovani, aggredita venerdì pomeriggio scorso all'esterno dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, mentre prendeva la bicicletta per tornare a casa.

"Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici - viene riportato dal bollettino emesso dall'Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell'Azienda Usl Toscana nord-ovest - Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla dottoressa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato" della procura di Pisa.